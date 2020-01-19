Магомед Исмаилов: Серроне всегда не выдерживал мощного давления Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением по поводу поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

– Если честно, мне бой не понравился. Я думал, Серроне будет более уверенно себя чувствовать, что выйдет за победой. А он вышел проиграть. Дональд находился в прострации. Сложно сказать, почему так случилось. Видимо, просто Конор оказался увереннее, мощнее, сильнее. А Серроне я не считаю сильным бойцом. Если посмотреть по его прошлым поединкам, то он всегда не выдерживал мощного давления.

Сейчас Конору стоит подраться с Гэтжи. И если победит, тогда уже можно говорить о реванше с Хабибом. Кто бы что ни говорил, но в их противостоянии ирландец был готов хорошо. Я видел этот бой, Конор хорошо защищался. Но на данном этапе знаю, что Хабиб лучше, сильнее, – цитирует Исмаилова Sport24.ru.

Напомним, что Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде – рефери остановил поединок на 40-й секунде.

Для 31-летнего ирландца это 22-я победа в 25 поединках в ММА. 36-летний американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.