Олег Тактаров: С самого начало мы увидели, как Макгрегор был нацелен на победу
Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров подвел итоги поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
– Серроне же говорил, что у него до начала боя все проваливается, земля колышется под ногами. Такое свойство натуры, с каждым годом это все усиливается, либо наступает другая вещь – пофигизм. Наверное, если бы Серроне разошелся, то, может, он в раунде пятом что-то яркое показал, но вы видели, как Конор был нацелен и сказал еще, что он на подступах к своей форме. А удары плечом – это показатель высокого мастерства и координации. Комментарии о продажном бое? Они это писали еще до боя, а что еще сказать? Это чисто мелкий менталитет, найти сразу оправдание до того, как что-то случилось. Как можно купить такое избиение, вы что? – цитирует Тактарова Sport24.ru.
Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде – рефери остановил поединок на 40-й секунде.
Для 31-летнего ирландца это 22-я победа в 25 поединках в ММА. 36-летний американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.
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