Абдулманап Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором нам абсолютно не интересен - Советский спорт
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19 января 2020 13:48ММАНечаев Юрий

Абдулманап Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором нам абсолютно не интересен

Сегодня ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш россиянина с Конором Макгрегором.

«Реванш с Макгрегором нам абсолютно не интересен. Конор сдался Хабибу. Это был доминирующий бой, в котором мы оседлали его и три раунда били. А потом он сдался - мы его задушили», - сказал Нурмагомедов-старший ТАСС.

Напомним, сегодня в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор нокаутом в первом раунде победил Дональда Серроне. Для ирландца это 22-я победа в 25 поединках в ММА.

В своем предыдущем бое Макгрегор удушающим приемом проиграл Нурмагомедову.

Российский боец в ночь на 19 апреля проведет очередную защиту титула. На турнире UFC 249 Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.

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