Петр Ян: Серроне вышел не мотивированным, не заряженным В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 246.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне.

«Конечно, я ожидал, что этот бой продлится дольше. Серроне вышел не мотивированным, не заряженным. Хотя все знают, что Макгрегор всегда очень импульсивно и энергично начинает свои поединки. Пассивно защищался Серроне, как будто просто вышел заработать денег, поэтому хотел максимально быстро закончить этот бой», - цитирует Яна портал Allboxing.ru.

Напомним, сегодня в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор нокаутом в первом раунде победил Серроне. Для ирландца это 22-я победа в 25 поединках в ММА. Макгрегор провел первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. 36-летний американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.