Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73 ACA представил проморолик к бою Емельяненко – Исмаилов (видео) - Советский спорт
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15БиатлонТигай Лев
Константин Емельянов: Не буду говорить, что «Оренбург» хочет в Лигу ЕвропыНовый главный тренер южноуральского клуба рассказал о подготовке ко второй части чемпионата.23.01.2020 16:57ФутболГригорьевская Юлия
Шарапова покидает Мельбурн и топ-300. Мария проиграла четвертый матч подрядЧто происходит с россиянкой. И чего теперь от нее ждать.21.01.2020 14:30ТеннисМысин Николай
Бойкова и Козловский – китайцам: подержались за рекорд два месяца – и хватитНа чемпионате Европы в Граце короткую программу в парном катании с мировым рекордом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе и третье места – также у российских дуэтов.23.01.2020 03:00Фигурное катаниеТигай Лев
«Знарку проиграть не стыдно!»Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными23.01.2020 22:57ХоккейКузютина Елена
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезонаНи одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования.15.01.2020 19:45БиатлонМысин Николай
Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бойБоец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне.19.01.2020 14:45ММАУсачев Владислав
Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian OpenВ четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул. 16.01.2020 20:45ТеннисМысин Николай
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30БиатлонЧикирис Олег
Ульяна Тригубчак: Сознательно создала себе немного провокационный образОна считалась самой яркой блондинкой КХЛ, но внезапно занялась либеральной журналистикой.20.01.2020 16:00Хоккей