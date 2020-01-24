ACA представил проморолик к бою Емельяненко – Исмаилов (видео) Поединок пройдет 3 апреля в Москве.

Промоушен ACA опубликовал проморолик к поединку между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

Напомним, на этой неделе Емельяненко был арестован на семь дней в Анапе, где вел подготовку к бою, по статье «мелкое хулиганство».

Бой Емельяненко – Исмаилов пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве в рамках турнира ACA 107.