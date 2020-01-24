Новоселов и Смоляков проведут бой 17 апреля Поединок состоится в Магнитогорске.

Организация Fight Nights Global проведет шоу в Магнитогорске 17 апреля.

Об этом лига объявила на своей странице в Instagram.

В главном поединке вечера в клетке сойдутся Максим Новоселов и Дмитрий Смоляков. Бойцы проведут один раунд продолжительностью 10 минут. Для победы будет необходимо отправить соперника в нокаут или вынудить его сдаться. В любом другом случае будет объявлена ничья.

Напомним, Смоляков является бывшим бойцом UFC. После трех поражений в трех поединках россиянин был уволен из организации.

Новоселов провел восемь боев по правилам смешанных единоборств, в которых одержал пять побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью. В ноябре он победил Алексея Гончарова единогласным решением судей, завоевав титул серебряного чемпиона РЕН ТВ.

Новоселов провел 14 лет в тюрьме по обвинению в убийстве.