Новоселов и Смоляков проведут бой 17 апреля

Организация Fight Nights Global проведет шоу в Магнитогорске 17 апреля.
Об этом лига объявила на своей странице в Instagram.
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🔥📃17 апреля FIGHT NIGHTS GLOBAL впервые проведет шоу в Магнитогорске на Арене «Металлург»! Партнером компании выступит промоушен «Стальное сердце», не раз создававший бойцовский ажиотаж на главной ледовой арене города! ᅠ В главном поединке вечера фанаты мма наконец-то увидят в клетке двух одиозных российских тяжеловесов – Максима Новоселова и Дмитрия Смолякова! Возмутители спокойствия в интернет-пространстве в этот вечер ответят на интересующий многих болельщиков вопрос – кто из участников главного поединка вечера действительно боец , а кто просто блогер! Любопытно, что для выяснения отношений между бойцами выбрана уникальная формула боя – один 10-ти минутный раунд , победителем по итогам которого можно стать только нокаутировав соперника или сделать ему болевой/удушающий прием, в любом другом случае объявляется ничья. ᅠ В со-главном поединке турнира Артур Алискеров и Армен Петросян разыграют вакантный после ухода из организации Никиты Крылова пояс в полутяжелом весе! Два непобежденных проспекта отличаются яркой ударной техникой, что обещает в пятираундовом поединке досрочный финал! ᅠ В основном карде зрители также увидят поединки своих любимцев Ильи Хоткевича, Ахмеда Магомедова, Севака Аракеляна, Владимира Белобжицкого и Виктории Хотько! ᅠ 🎫В программе вечера 10 поединков, увлекательная шоу-программа и встреча болельщиков с именитыми гостями турнира! Билеты можно приобрести в кассах арены «Металлург» и по телефону +7 (3519) 49-83-23 (г. Магнитогорск). ———————————— #fng #fightnightsglobal #fightnights #всенаfightnights #магнитогорск #17апреля #дмитрийсмоляков #максимновоселов #mma #бои #арменпетросян #артуралискеров #вместемысильнее #мма
Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)
В главном поединке вечера в клетке сойдутся Максим Новоселов и Дмитрий Смоляков. Бойцы проведут один раунд продолжительностью 10 минут. Для победы будет необходимо отправить соперника в нокаут или вынудить его сдаться. В любом другом случае будет объявлена ничья.
Напомним, Смоляков является бывшим бойцом UFC. После трех поражений в трех поединках россиянин был уволен из организации.
Новоселов провел восемь боев по правилам смешанных единоборств, в которых одержал пять побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью. В ноябре он победил Алексея Гончарова единогласным решением судей, завоевав титул серебряного чемпиона РЕН ТВ.
Новоселов провел 14 лет в тюрьме по обвинению в убийстве.