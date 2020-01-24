Махачев и Магомедшарипов выступят на турнире UFC 249 Турнир пройдет 18 апреля в Бруклине.

Менеджер Ризван Магомедов сообщил о том, что российские бойцы Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов примут участие в турнире UFC 249.

«Хабиб, Ислам и Забит выступят на одном турнире – 18 апреля в Нью-Йорке», – приводит слова Магомедова в своем инстаграме блогер Азамат Бостанов.

Отметим, что на счету 28-летнего Махачева семь побед в UFC при одном поражении. Его ровесник Забит Магомедшарипов выиграл все шесть проведенных в организации поединков. Соперники российских бойцов станут известны позднее.

Напомним, турнир UFC 249 пройдет 18 апреля в Бруклине. Главным событием вечера станет поединок чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.