«Александр, я не Кокляев. Тебя ждет очень тяжелая ночка», - Магомед Исмаилов обратился к Емельяненко Поединок пройдет 3 апреля в Москве.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов призвал Александра Емельяненко серьезнее готовиться к их поединку.

«При всем уважении к Михаилу Кокляеву... Саша, я не Кокляев, тебя ждет очень тяжелая ночка. Настраивайся, готовься...», - сказал Исмаилов в видео, опубликованном на странице в Instagram.

Поединок Емельяненко – Исмаилов пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве в рамках турнира ACA 107.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

Напомним, на этой неделе Емельяненко был арестован на семь дней в Анапе, где вел подготовку к бою, по статье «мелкое хулиганство».