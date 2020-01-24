Абдурахимов встретится с французом Ганом на UFC 249 Турнир пройдет в Нью-Йорке

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов проведет свой следующий поединок против Сирила Гана.

Бой состоится 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, сообщает Vmma.ru.

Россиянин, занимающий десятое место в рейтинге тяжеловесов организации, был одним из претендентов на чемпионский бой, но 7 сентября 2019 года техническим нокаутом уступил Кертису Блейдсу. Всего на счету Абдурахимова 20 побед и пять поражений в ММА.

Гана (6-0) за четыре месяца в UFC одержал три победы. 21 декабря 2019 года француз единогласным решением судей победил Таннера Босера.