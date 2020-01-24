Джуниор дос Сантос: Блейдс - сильный боец с очень скучным стилем Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос назвал скучным стиль ведения боя своего соперника Кертиса Блейдса.

- Когда мне предложили Кертиса Блейдса, я не осознавал, что он находится на третьем месте в рейтинге. Я даже не подозревал, что он не проигрывал никому, кроме Нганну. Он сильный боец с очень скучным стилем. Это стиль, который я ненавижу. Но это обстоятельство делает этот вызов еще более захватывающим для меня.

Я лишь еще больше хочу выйти и нокаутировать его или даже победить приемом. Может быть, это хорошая возможность использовать мои навыки в джиу-джитсу, - приводит слова Сантоса Vmma.ru со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Добавим, что поединок между дос Сантосом и Блейдсом состоится в рамках турнира UFC Fight Night 166.