Кертис Блейдс: Отнесусь к дос Сантосу так, будто он владеет чемпионским поясом Американский боец смешанного стиля Кертис Блейдс - о предстоящем поединке с бразильцем Джуниором дос Сантосом.

- Он по-прежнему невероятно опасен. В его руках все еще есть мощь. Так что я не собираюсь подходить к нему без должного уважения. Я отнесусь к нему так, будто он владеет чемпионским поясом.

Я отдаю ему должное - у него неплохая защита от переводов. Он может остановить один-два тейкдауна. Но дело в том, что парни с хорошей защитой от переводов привыкли бороться с теми, кто сдается после нескольких неудачных попыток. Но я не сдамся.

Я предсказываю досрочную победу. Я не думаю, что бой пройдет всю дистанцию, - цитирует Блейдса Vmma.ru со ссылкой на scmp.com.

Добавим, что поединок между дос Сантосом и Блейдсом состоится в рамках турнира UFC Fight Night 166.