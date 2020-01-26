Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator (видео) В Инглвуде (Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 238.

В главном поединке Bellator 238 встретились чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд из Канады и бразильянка Кристина Сайборг.

Бой завершился победой бразильской спортсменки техническим нокаутом в четвертом раунде.

Отметим, что 34-летняя Сайборг проводила свой первый поединок в Bellator. Она является бывшей чемпионкой UFC, но расторгла контракт с организацией из-за конфликта с Даной Уайтом. Теперь на счету бразильянки 22 победы и 2 поражения в ММА. У 36-летней Бадд 13 побед и 3 поражения.