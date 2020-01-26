Макгрегор встал на защиту Серроне Ирландец победил ветерана ММА за 40 секунд.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к журналисту ESPN Эй Смиту с требованием извиниться перед американцем Дональдом Серроне.

На турнире в Лас-Вегасе, который состоялся 19 января, Макгрегор победил «ковбоя» за 40 секунд, а Смит обрушился с критикой на соотечественника, отметив, что тот сдал поединок и является слабовольным спортсменом.

«Слушайте, у Серроне сломан нос, а также орбитальная кость. Разве этого недостаточно? ММА – жесткий вид спорта, поэтому каждый, кто выходит в октагон, заслуживает уважения. Извинитесь», – написал Макгрегор в своем Твиттере.