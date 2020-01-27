Алексей Яценко: Емельяненко продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры Глава Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжал тренировки, даже находясь в одиночной камере.

- Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе. По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие, - приводит слова Яценко «РИА Новости».

Напомним, что 38-летний Емельяненко был задержан в Анапе на семь суток за совершение административного правонарушения по статье «мелкое хулиганство».

Бой между Емельяненко и Исмаиловым запланирован на 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.