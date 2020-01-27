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Тренер Нурмагомедова – о бое против Фергюсона: Нас ждет жестокая рубка - Советский спорт
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27 января 2020 20:18ММАГичунцев Артур

Тренер Нурмагомедова – о бое против Фергюсона: Нас ждет жестокая рубка

Их поединок состоится 18 апреля 2020 года и возглавит турнир в Бруклине (США).

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка с американцем Тони Фергюсоном, а также отметил его сильные стороны.

«Хабиб – кардиомашина. Он, как и Фергюсон, готов драться пять раундов. Нет, я не думаю, что будет остановка боя. Нас ждет жестокая рубка.

Мы должны это сделать, но чтоб достичь поставленной цели, нужно готовиться на самом высоком уровне. Такого соперника у Нурмагомедова еще не было.

Знаете, нужно уважать Фергюсона. В противном случае, он вас просто раздавит. Да, он выдержит пять раундов. Тут никаких вопросов, но вы хоть раз видели, чтоб Хабиб уставал?» – цитирует специалиста The Body Lock.

Добавим, что на данный момент оба бойца провели победную серию из 12 боев. В крайнем поединке россиянин одолел американца Дастина Порье, а Фергюсон победил соотечественника Дональда Серроне.

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