Марат Балаев: Выносливость — мой самый страшный секрет Бывший чемпион ACB Марат Балаев рассказал о том, как он скрывает феномен своей невероятной выносливости от соперников.

– Это самый страшный мой секрет. Подружатся со мной и спрашивают об этом, я всегда что-то отвечаю, но только не правду. У меня сейчас появился загранпаспорт, и я могу поехать на сборы куда угодно. Но этого не делаю, у меня собственная система подготовки, и если ее увидят соперники, мое преимущество сведется к нулю. Многие считают, что это особенность организма, она дана мне свыше. Не особенность, нужно пахать, и знать, как это делать, - сказал Балаев.