Стал известен возможный соперник Магомедшарипова на турнире UFC 249 Бой состоится 18 апреля в Бруклине.

Боец MMA Чон Чхан Сон, более известный как «Корейский зомби», может стать следующим соперником россиянина Забита Магомедшарипова на турнире UFC 249, который пройдет в Бруклине 18 апреля. Об этом сообщает Front Page MMA в своем аккаунте в Twitter.

Reports suggest the UFC are extremely close to booking a potential featherweight title eliminator between Chan Sung Jung (@KoreanZombieMMA) and Zabit Magomedsharipov (@zabeast_mma).



The fight is expected to be booked for #UFC249.



Who earns the title shot?#UFC #MMA #FPMMA pic.twitter.com/BWlR5pjogV — Front Page MMA (@FrontPageMMA) January 28, 2020

Ранее сообщалось, что в турнире также примет участие другой представитель России Ислам Махачев.

На счету 28-летнего Магомедшарипова победы во всех шести поединках в UFC. Что касается его возможного соперника, то 32-летний южнокорейский спортсмен одержал шесть побед в восьми боях в организации.

Напомним, что главным событием вечера станет поединок чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.