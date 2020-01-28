Александр Емельяненко вышел на свободу Боец ММА семь суток находился под арестом в Анапе за пьяный дебош.

Как стало известно «Советскому спорту», российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко освободился из изолятора временного содержания Анапы, проведя семь суток под арестом.

21 января Александра арестовали за пьяный дебош на базе отдыха «Спорт», что в поселке Супсех под Анапой. Суд признал спортсмена виновным в нарушении общественного порядка и за мелкое хулиганство назначил семь суток административного ареста.

3 апреля на турнире ACA в Москве 38-летний Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.