Валентина Шевченко: Третий бой с Нуньес обязательно состоится Ближайший поединок спортсменка проведет 8 февраля на турнире UFC 247.

Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко не сомневается в том, что ее третий бой против Аманды Нуньес из Бразилии состоится.

«Не знаю, в этом или следующем году, но третий бой с Амандой обязательно пройдет. Пока я не думаю об этом, потому что мне необходимо решить много дел в своем весе. Результат второго поединка с Нуньес был абсолютно неправильным. Людям нужен третий бой. Однажды он обязательно состоится», - цитирует Шевченко портал BJ Penn.

Напомним, Шевченко и Нуньес уже дважды встречались в октагоне, и оба раза сильнее оказывалась бразильянка. На турнире UFC 196 она победила единогласным решением судей, а на UFC 215 - раздельным.

Шевченко является чемпионкой организации в наилегчайшем весе. Она провела 20 поединков по правилам ММА, одержала 17 побед (5 нокаутом) и потерпела три поражения.

Нуньес - обладательница чемпионских поясов UFC в легчайшем и полулегком весе. В ее послужном списке 19 побед (13 нокаутом) при четырех поражениях.