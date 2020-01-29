Шлеменко ведет переговоры о переходе в UFC 35-летний российский боец является бывшим чемпионом Bellator.

Российский боец ММА Александр Шлеменко начал переговоры с UFC о выступлениях под эгидой организации. Об этом в интервью ТАСС сообщил менеджер 35-летнего спортсмена Алексей Жернаков.

«Мы ведем переговоры с UFC, а также с другими организациями. Следующий бой Александра планируется на май, это будет не UFC», – заявил Жернаков.

Ранее стало известно, у Шлеменко закончился контракт с Bellator, и он стал свободным агентом.

Александр – бывший чемпион Bellator в средней весовой категории. Всего на его счету 59 побед и 13 поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а еще один бой был признан несостоявшимся.