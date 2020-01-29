Шахбулатов подерется с Де Алмейдой за титул ACA в легчайшем весе Чемпион ACA в легчайшем весе Рустам Керимов освободил свой пояс и больше не собирается выступать в лиге.

За вакантный титул подерутся россиянин Шамиль Шахбулатов и бразилец Дэниэль Оливейра Де Алмейда. Их схватка пройдет 6 марта на турнире в Алматы (Казахстан). Напомним, что Шахбулатов в своем последнем поединке в первом раунде нокаутировал Расула Мирзаева. По итогам голосования в конце 2019 года спортсмен удостоился премии «Открытие года».