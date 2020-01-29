Расулов подерется с Омельянчуком на турнире ACA 108 в Польше 24 апреля российская лига ACA проведет турнир в Варшаве (Польша).

Уже известен один из поединков файткарда турнира ACA 108. В нем встретятся тяжеловесы: Даниэль Омельянчук сразится с Салимгереем Расуловым.