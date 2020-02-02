Мухумат Вахаев: Голова с детства хороша набита. В нее пульками стреляли
Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев накануне поединка за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым рассказал о драках в своем детстве.
Бой с Гончаровым состоится 21 февраля в Краснодаре в рамках турнира ACA 104.
– А можно про драки в детстве? Как это происходило? Один на один? – Один на один – редко. Хватало парней, которые были старше и один на один меня били. Дрались каждый вечер. В то время они были крепкие, я – слабее. Но обычно нападали три-четыре сразу. Иногда десять. Даже 20 человек бьющих набегало.
– Что делали? – Убегал. Ловили. В то время еще игрушечные пистолеты были с пульками. Все стреляли в голову.
– Голова с детства крепкая. – Да. С того время набита хорошо, главное, чтобы Гончаров не узнал.
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