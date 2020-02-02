Мухумат Вахаев: Голова с детства хороша набита. В нее пульками стреляли

Бой с Гончаровым состоится 21 февраля в Краснодаре в рамках турнира ACA 104.

– А можно про драки в детстве? Как это происходило? Один на один?

– Один на один – редко. Хватало парней, которые были старше и один на один меня били. Дрались каждый вечер. В то время они были крепкие, я – слабее. Но обычно нападали три-четыре сразу. Иногда десять. Даже 20 человек бьющих набегало.

– Что делали?

– Убегал. Ловили. В то время еще игрушечные пистолеты были с пульками. Все стреляли в голову.

– Голова с детства крепкая.

– Да. С того время набита хорошо, главное, чтобы Гончаров не узнал.