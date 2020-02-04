Основатель лиги ACA: Александр Емельяненко обещал быть живым или мертвым на пресс-конференции Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев высказался о пресс-конференции, на которой 7 февраля будут участвовать Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Бой этих спортсменов пройдет 3 апреля в Москве в рамках турнира ACA 107.

- История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказываются интереснее, чем сами поединки, судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко - Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать! Надеюсь, до драк дело не дойдет. В лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко, он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве.