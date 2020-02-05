Чахкиев – о бое Емельяненко – Исмаилов: Это комедийное шоу, своеобразное ноу-хау в мире единоборств Российский боксер Рахим Чахкиев поделился мнением о предстоящем поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко, выступающими в разных весовых категориях.

– Это неправильно. Посмотрите, в каком весе выступает Исмаилов и какой здоровый Саша Емельяненко. Поклонники есть и у одного, и у второго. Да, это интересно публике, это комедийное шоу, своеобразное ноу-хау в мире единоборств, – приводит слова Чахкиева «РИА Новости».

Добавим, что бой состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.