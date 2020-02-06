Мухумат Вахаев: Емельяненко «захрапел» и обещал меня наказать Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о спарринге с Александром Емельяненко.

– Был спарринг. Александр дал мне «банку» – рассказывает Вахаев. – Это было на сборе, когда Емельяненко там пахал и был в хорошей форме. Я тогда с весом немного перебрал при подготовке с Амиром Алиакбари и только начинал готовиться. Затем поменялся соперник, дали Билостенного.

Потренировался только пару дней. В день спаррингов заходим мы с Александром в клетку, и он мне левую «банку-колотушку» кладет. Я «плыву», а он хочет меня добить. Град ударов, еле ушел. Хватаю, хочу перевести. Он: «Отпусти, дай отсморкаюсь».

Отпускаю. Отсморкался. Ловлю его ноги, перевожу. Он: «Отпусти, давай в стойке». «Шиш тебе стойка», – говорю. Начинаю забивать. Александр захрапел, захотел спать. Я перестал его сильно бить. Он же поплыл. Встали в стойку, и он пообещал наказать меня в среду в день бокса. «Не вопрос», – отвечаю.

И я сел на диету, чтобы мог дышать во время работы с ним и не попасть в его «капкан». Мне была нужна «дыхалка». До среды оставался голодным. Прихожу. Он взял себе пару до 70 кг и говорит: «У меня уже спарринг-партнеры есть». Когда тренировки закончились, я подхожу: «Ты же обещал наказать меня».

Он мне ответил оскорбительным образом. Думаю, взрослый он, значит, так живет. Чего мне молодому его учить? Позже встретились: «Александр, хоть я молодой и терпеливый, но всему есть предел. Постарайся в следующий раз вести себя адекватно по отношению ко мне». Он: «Хорошо». И ушел.

Взрослый мужик. Нормальный. У него хорошее имя в спорте. Его уважают. В жизни многие ошибаются. Емельяненко чаще в телевизоре показывают, но есть многие и похуже, чем он. Как спортсмену, ему стоит отдать должное. Он – молодец.