Забит Магомедшарипов: Я выступлю 18 апреля в Бруклине на UFC 249 Соперник российского бойца пока не назван.

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов рассказал, когда проведет свой следующий поединок.

«Я выступлю 18 апреля в Бруклине. Насчет соперника еще нет точной информации. Могу сказать, что соперником будет кое-кто из топ-5. Это вряд ли будет Корейский Зомби. Незаконченное дело с Яиром Родригесом? Мне говорили, что, возможно, он станет следующим соперником. Но он, вроде бы, травму получил», - приводит слова Магомедшарипова Sport24.ru.

Таким образом, соперником российского спортсмена должен стать кто-то из тройки Алекс Волкановски (чемпион UFC в полулегком весе), Макс Холлоуэй (первый номер рейтинга) и Брайан Ортега (второй).

Добавим, что свой последний поединок Магомедшарипов провел 9 ноября 2019 года на турнире в Москве. Россиянин единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара.

В послужном списке Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств. В UFC боец провел шесть боев и во всех одержал победы.

Напомним, главным событием турнира UFC 249 в Бруклине станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.