Поединок Макгрегора против Серроне собрал миллион платных трансляций Бой состоялся 18 января.

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне продал миллион платных трансляций на стриминге ESPN+.

Как сообщает MMA Fighting, этот бой стал первым спортивным событием, которому удалось преодолеть этот рубеж.

Предыдущий рекорд принадлежал поединку блогеров KSI и Логана Пола. Они собрали 814 тысяч трансляций, при том, что их бой стоил 10 долларов, тогда как за просмотр турнира UFC нужно было заплатить в семь раз больше.

Напомним, бой Макгрегор – Серроне состоялся 18 января на турнире UFC 246 и завершился победой Конора в первом раунде. Для ирландца этот поединок стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.