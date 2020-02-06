Абдулманап Нурмагомедов: Бой Макгрегора против Серроне не был боем, это муляж 18 января ирландец победил американца за 40 секунд.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в очередной раз заявил, что бой ирландца Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне был договорным.

«Если вы думаете, что бой против Серроне был боем, то вы не специалисты, – заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью Sport24.ru. – Это муляж. Бой выглядел очень плохо. Плечом ломает ноc – детский сад. Муляж – это то, что Серроне выглядел плохо и то, что это не было похоже на бой».

Бой Макгрегор – Серроне состоялся 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246. Ирландец отправил американского соперника в нокаут на 40-й секунде поединка.