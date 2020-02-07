Тактаров допустил, что Емельяненко недооценивает Исмаилова Их бой состоится 3 апреля и пройдет на московском турнире АСА 107.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров высказался о возможном срыве поединка Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов, а также оценил текущее состояние 38-летнего уроженца Старого Оскола.

«Отменится ли бой Емельяненко с Исмаиловым? Саша уже доказывал, что в нужные моменты умеет собираться и не чудить. Выходить на бой, не выходить – его личное дело. Возможно, он считает, что Мага – легкий соперник. Или что денег призовых не так много – тоже причина не готовиться. Мы с вами пожинаем только пенку, а все, что внутри, мы же не знаем, правильно?

Я не общался с Сашей давно, не хочу давать оценку его поведению. Тут нужно знать конкретику. Я вижу периодически его интервью и сужу по ним. А всякие слухи оставьте для доверчивых мальчиков», – цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.