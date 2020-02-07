Василевский – о словах Кашина про ММА: Он просто сумасшедший Ранее журналист подверг критике смешанные единоборства, а также заявил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов декретирует Россию в глаза всего мира.

Российский боец ММА Вячеслав Василевский рассказал о своем отношении к словам журналиста Олега Кашина.

«Он сумасшедший просто. Он говорит такие вещи, что люди приходят смотреть на кровавое мясо. Это же наоборот, мы убираем агрессию с улиц, из общества и проводим мероприятия, где соревнуются профессионалы. И зрители специально приходят посмотреть, как подготовленные люди дерутся.

Я думаю, причина его слов не в том, что он борец за справедливость и за нравственность. Причина в том, что он просто хотел хайпануть на этой теме всего лишь, не больше. Он сам на себя сейчас вызвал агрессию со стороны бойцов и просто со стороны обычных людей. Они не бойцы, но, глядя на него, они понимают, что он сказал вообще ахинею полнейшую», – цитирует Василевского Sport24.ru.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов является единственным представителем России, владеющим титулом в лучшей лиге мира. Он не знает поражений на профессиональном уровне. На его счету 28 боев и 28 побед.