Исмаилов и Емельяненко обменялись шутками перед пресс-конференцией Поединок турнира АСА 107 состоится 3 апреля

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко накануне пресс-конференции, посвященной их поединку, впервые встретились лицом к лицу перед боем. Оба спортсмена иронично перекинулись парой фразой во время встречи в коридоре, сообщает RT.

Бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на арене «Динамо» в рамках турнира АСА 107.

Напомним, что поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.