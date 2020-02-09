Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор пересек черту по отношению к Хабибу Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о реванше россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.

– Единственный шанс, что реванш состоится, заключается в том, что они подерутся на улице. Макгрегор – одна из самых больших звезд, потому что он один из самых больших отморозков. Давайте будем реалистами. Нам не нравится этот парень. Он говорил что-то о семье, религии, расе. Конор пересек черту, а это недопустимо в отношении Хабиба. Если Нурмагомедов будет драться с ирландцем, то у Хабиба будет много денег, но не все измеряется в деньгах, особенно в случае с моим подопечным, – цитирует Абдель-Азиза ESPN.

Напомним, что в предыдущем поединке между Макгрегором и Нурмагомедовым, состоявшемся в октябре 2018 года, удушающим приемом победил россиянин.

18 апреля Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.