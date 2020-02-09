UFC 247. Краузе, Джайлс, Баутиста и Уильямс получили бонусы в размере 50 тысяч долларов В Хьюстоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 247.

Промоушен опубликовал список спортсменов, которые получили дополнительные бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучшие выступления вечера.

Ими стали Джеймс Краузе, Тревин Джайлс, Марио Баутиста и Калинн Уильямс.

Напомним, что Джайлс победил Краузе раздельным решением судей, Баутиста нокаутировал Майлза Джонса, а Уильямс также нокаутом одержал победу над Алексом Мороно.

Что касается главного поединка турнира, то чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс раздельным решением судей победил Доминика Рейеса.

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