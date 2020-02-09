Комментатор UFC: Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение Встреча прошла в Хьюстоне.

Комментатор UFC Джо Роган остался недоволен решением арбитров присудить победу чемпиону организации в полутяжелом весе Джону Джонсу в поединке с американцем Домиником Рейесом.

«Я не могу промолчать. Просто не могу. Любой, кто думает, что Джонс был лучше в четырех раундах из пяти, настоящий безумец.

Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение к его выступлению», – приводит слова Рогана MMAJunkie.

Напомним, 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.