Комментатор UFC: Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение

Комментатор UFC Джо Роган остался недоволен решением арбитров присудить победу чемпиону организации в полутяжелом весе Джону Джонсу в поединке с американцем Домиником Рейесом.
«Я не могу промолчать. Просто не могу. Любой, кто думает, что Джонс был лучше в четырех раундах из пяти, настоящий безумец.
Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение к его выступлению», – приводит слова Рогана MMAJunkie.
Напомним, 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.
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