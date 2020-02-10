Олег Тактаров: Джонс доминировал в последних раундах с Рейесом - Советский спорт
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10 февраля 2020 15:44ММАКорегин Владислав

Олег Тактаров: Джонс доминировал в последних раундах с Рейесом

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров подвел итоги поединка между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом.

– Я не знаю, о чем споры. Посмотрел весь бой. Но самое главное: посмотрел четвертый и пятый раунды. Мы с вами, наверное, разные бои смотрели. Этот бой не вызывает никаких сомнений: абсолютная победа Джонса. Кто доминирует в конце, тот и выиграл. Когда Доминик выходил на пятый раунд, у него глаза были испуганные, как у мыши. При этом за весь бой толком и ударов-то не было, они все по касательной прошли. В последних раундах Джонс доминировал. Джонсу 32 года, он знает, как экономить свою энергию. Был бы шестой раунд – Доминик может бы вообще там умер», – цитирует Тактарова Sport.24.ru.

Напомним, что на турнире UFC 247 в Хьюстоне 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.

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