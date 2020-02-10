Абдулманап Нурмагомедов: Я считаю, что Рейес выиграл первые три раунда в бою с Джонсом Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о поединке между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом.

– Первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Согласен ли я с решением присудить победу Джонсу? Все-таки я считаю, что Рейес выиграл три раунда. Да, бой чемпионский, но победа в трех раундах говорит сама за себя. Если бы бой был трехраундовый, то Рейес вообще бы шансов не оставил Джонсу, – цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.ru.

Напомним, что на турнире UFC 247 в Хьюстоне 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.