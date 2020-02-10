Дана Уайт: Шевченко – настоящий гангстер, с которой лучше не шутить Президент UFC Дана Уайт остался впечатлен победой Валентины Шевченко над Кэтлин Чукагян в рамках турнира UFC 247.

– Она настолько потрясающа, настолько профессиональна и остается хорошим человеком, будучи на вершине! Она просто гангстер. Эта девушка – настоящий гангстер. Когда у вас на бедре вытатуирован пистолет, с вами лучше не шутить. Она показала себя крайне впечатляюще и выглядела сегодня просто отлично. С нетерпением жду ее следующего боя, – цитирует Уайта MMA Fighting.

На турнире UFC 247 в Хьюстоне 31-летняя представительница Киргизии в третьем раунде победила техническим нокаутом 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян. Для спортсменки из Киргизии эта защита титула стала третьей. Ранее были повержены Джессика Ай и Лиз Кармуш. Шевченко удерживает пояс с декабря 2018 года после победы над Йоанной Енджейчик.