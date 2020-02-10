Александр Емельяненко отправился в Грозный для подготовки к бою против Исмаилова 38-летний спортсмен будет тренироваться в клубе «Ахмат».

Бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.

Напомним, что поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.