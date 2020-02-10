Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Американский боец ММА Рафаэль Ловато, владеющий титулом чемпиона Bellator в среднем весе, отказался от своего пояса.

Такое решение 36-летний спортсмен принял из-за проблем со здоровьем. Ему диагностировали каверному головного мозга (сосудистое новообразование, доброкачественная опухоль).

Он подчеркнул, что собирается пройти курс реабилитации и допустил, что возобновит карьеру, если ему позволит здоровье.

На данный момент Ловато провел 10 боев и одержал 10 побед.