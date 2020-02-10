Александр Емельяненко: В алкоголе ничего плохого нет – когда-то ведь нужно расслабляться Российский боец ММА Александр Емельяненко объяснил, почему его нельзя критиковать за употребление алкогольных напитков.

– Если честно, ровным счетом я там не хулиганил. Никого не побил, никого не обидел. Выпил вина и просто громко разговаривал матом, на что без замечания были вызваны сотрудники полиции. Я думаю, что те, кто отрицают подобное поведение, в первую очередь закомплексованные люди. И живут они намного хуже, чем спортсмен, который способен заявить, что он легко может выпить. В этом ничего плохого нет, когда-то нужно расслабляться. У кого как получается. Я выпил, расслабился – мне полегче стало. А умники, которые говорят, что спортсмен пить не может, вливают себе ежедневно. Я заметил, что негодование на кого-то любым способом – это самооправдание. Так что считайте, что сто процентов населения России за меня, – цитирует Емельяненко пресс-служба ACA.

Отметим, что 21 января Александра арестовали за пьяный дебош на базе отдыха «Спорт», что в поселке Супсех под Анапой. Суд признал спортсмена виновным в нарушении общественного порядка и за мелкое хулиганство назначил семь суток административного ареста.

3 апреля на турнире ACA в Москве 38-летний Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.