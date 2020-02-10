UFC пытается организовать бой между Порье и Диасом

– Я разговаривал с Шоном Шелби прошлой ночью. Я знаю, что они предложили Диасу бой в Калифорнии в мае или во время международной бойцовской недели в июле, так что посмотрим. Посмотрим, примет ли он его, но предложение есть. Я могу драться хоть прямо сейчас. Я чувствую себя хорошо, – цитирует Порье MMA Junkie.
Отметим, что поединок между бойцами должны был состояться в ноябре 2018 года в рамках турнира UFC 230, но из-за травмы Порье бой был отменен.
После победы над Максом Холлоуэем в апреле 2019 года Порье завоевал титул временного чемпиона UFC. Но в сентябре того же года на турнире UFC 242 в Абу-Даби 31-летний американец провел поединок против Нурмагомедова и проиграл ему болевым приемом в третьем раунде, тем самым уступив ему пояс.
В смешанных единоборствах Дастин принял участие в 32 поединках, 25 из которых завершились его победой.
Что касается Диаса, то на его счету 20 побед в 32 боях. В последний раз он выступал 2 ноября прошлого года на турнире UFC 244, где его нокаутировал Хорхе Мосвидаль.
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