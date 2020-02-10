Шевченко – о реванше с Нуньес: Когда-нибудь он состоится

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко не рассматривает вариант с организацией реванша против Аманды Нуньес из Бразилии, отметив, что сейчас у нее другие планы.
«Думаю, сейчас на чемпионский бой претендуют Джоанна Калдервуд, Дженнифер Майя и Рокса Модаффери. По крайней мере, они занимают высокие места в рейтинге.
Реванш с Нуньес? Когда-нибудь он состоится. Не могу назвать дату, но я буду готова», – приводит слова Шевченко MMA Fighting.
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