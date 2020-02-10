Хрюнов готов организовать бой А. Емельяненко и Харитонова

Глава российского промоушена World Total Combat Federation (WTKF) Владимир Хрюнов готов взять на себя организацию поединка между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
Отметим, что последний выступит в рамках этой лиги на турнире в Белоруссии. Ему предстоит бой против бразильца Фернандо Родригеса.
«Действительно, есть уже полемика между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. У них накопилось много личного. И как творческая идея, если, конечно, Сергею получится завоевать титул, мы все на это рассчитываем.
У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. В рамках World Total Combat Federation, но это, наверное, на позднюю осень бой Емельяненко и Харитонова», – цитирует Хрюнова «РЕН ТВ».
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