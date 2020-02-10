Хрюнов готов организовать бой А. Емельяненко и Харитонова - Советский спорт
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10 февраля 2020 22:53ММАГичунцев Артур

Хрюнов готов организовать бой А. Емельяненко и Харитонова

Ранее бойцы устроили словесную перепалку, а президент Fight Nights Global Камил Гаджиев пытался организовать эту встречу, но стороны не смогли договориться об условиях контракта.

Глава российского промоушена World Total Combat Federation (WTKF) Владимир Хрюнов готов взять на себя организацию поединка между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

Отметим, что последний выступит в рамках этой лиги на турнире в Белоруссии. Ему предстоит бой против бразильца Фернандо Родригеса.

«Действительно, есть уже полемика между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. У них накопилось много личного. И как творческая идея, если, конечно, Сергею получится завоевать титул, мы все на это рассчитываем.

У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. В рамках World Total Combat Federation, но это, наверное, на позднюю осень бой Емельяненко и Харитонова», – цитирует Хрюнова «РЕН ТВ».

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