Немков – о бое с Бейдером: Есть понимание, в каких моментах он чуть теряется - Советский спорт
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11 февраля 2020 20:39ММАГичунцев Артур

Немков – о бое с Бейдером: Есть понимание, в каких моментах он чуть теряется

Ученик Федора Емельяненко намерен выиграть чемпионский титул.

Россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером. Их встреча состоится 9 мая и пройдет в Сан-Хосе (США).

«Сейчас прохожу подготовку в Старом Осколе, решили не менять место, потому что-то здесь все устраивает. Мне будет помогать команда, и кого-то пригласим для помощи.

Просмотрели и проанализировали Бейдера, есть понимание, в каких моментах ему комфортно, и когда он чуть теряется. Думаю, он сможет сделать вес, обычно, когда выступал в тяжах показывал около 104 кг, это нормально для полутяжа», – написал Немков в своем Instagram.

27-летний россиянин провел в ММА 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.

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Публикация от Вадим Немков (@vadimnemkov)

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