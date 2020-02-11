Немков – о бое с Бейдером: Есть понимание, в каких моментах он чуть теряется

Россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером. Их встреча состоится 9 мая и пройдет в Сан-Хосе (США).
«Сейчас прохожу подготовку в Старом Осколе, решили не менять место, потому что-то здесь все устраивает. Мне будет помогать команда, и кого-то пригласим для помощи.
Просмотрели и проанализировали Бейдера, есть понимание, в каких моментах ему комфортно, и когда он чуть теряется. Думаю, он сможет сделать вес, обычно, когда выступал в тяжах показывал около 104 кг, это нормально для полутяжа», – написал Немков в своем Instagram.
27-летний россиянин провел в ММА 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.
У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.
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