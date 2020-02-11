Забит Магомедшарипов: Согласился бы на бой с Макргегором - Советский спорт
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11 февраля 2020 20:47ММАШарафудинов Виктор

Забит Магомедшарипов: Согласился бы на бой с Макргегором

На счету российского бойца ММА 18 побед в 19 поединках.

Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов рассказал о том, что перешел бы в легкий вес ради боя с Конором Макргегором.

«Сейчас смысла переходить в легкий вес пока не вижу, – заявил Магомедшарипов в интервью Sport24.ru – У меня пока не такой большой вес – 77кг. Вес нормально уходит. Лишь последние два дня тяжелые бывают, а так с весогонкой проблем не было ни разу.

Если бы предложили бой с Конором Макргегором в легком весе, конечно же, согласился бы. Почему бы и нет. Набрать можно вес, но мне это с трудом дается почему-то. Не знаю, почему. Раньше весил под 80, а сейчас 76-77».

В активе 28-летнего российского бойца 18 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Ирландец Макгрегор 18 января за 40 секунд победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246. Для Конора этот поединок стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

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