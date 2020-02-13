Александр Емельяненко – Магомеду Исмаилову: «Ахмат» – сила! Готовься, лысый (видео)

К своему следующему поединку Александр Емельяненко готовится в Грозном в клубе «Ахмат». У себя в инстаграме 38-летний боец смешанных единоборств опубликовал очередное послание своему сопернику Магомеду Исмалилову:
«Вот клуб «Ахмат» пригласил меня на подготовку, на сбор для того, чтобы я побил лысую голову. «Ахмат» – сила! Готовься, лысый» , – сказал Емельяненко.
Напомним, что поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.
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