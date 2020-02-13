Александр Шлеменко: Если Саша Емельяненко продолжит бухать, то никого не «расстреляет» Бывший чемпион Bellator в среднем весе дал оценку шансам Емельяненко-младшего победить Исмаилова.

Бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на арене «Динамо» в рамках турнира АСА 107. О своих ожиданиях от поединка рассказал боец ММА Александр Шлеменко.

«Шансы в бою с Исмаиловым у Емельяненко будут только, только если он будет оставаться трезвым и подготовится к поединку, – заявил Шлеменко в интервью RT. – Если Саша продолжит бухать, то никого не «расстреляет». Как бы до клетки дошел. Все уже неоднократно видели, к чему его приводила эта пьянка, как он выглядел после этого в схватках.

Он считает легкой прогулкой сражение с Исмаиловым. Но, мне кажется, он может поплатиться за это. Это аморальное поведение. Плюс ко всему, он уже сидел за изнасилование».

Напомним, что поединок Исмаилова и Емельяненко пройдет в тяжелом весе, хотя ранее Магомед выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36 при одной ничьей и семи поражениях.

На счету Шлеменко Всего 59 побед и 13 поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а еще один бой был признан несостоявшимся.