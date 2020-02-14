Пятерым бойцам MMA из клуба Хабиба дали 20 месяцев тюрьмы

Как сообщает телеграм-канал Mash, в 2017 году бойцы клуба напали на призера чемпионата России по самбо Шамиля Курамагомедова. По версии следствия, бойцы и их тренер Феликс Уруджев, четырехкратный чемпион России, хотели убить самбиста по заказу олигарха Зиявутдина Магомедова.
По информации издания, следствие утверждало, что якобы Магомедов предложил бойцам поучаствовать в криминальной схеме по захвату торгового порта Махачкалы, но Курамагомедов отказался, поэтому его решили убить, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Но план провалился, поскольку бойцов спугнули прохожие.
Однако доказать мотив убийства обвинению не удалось, и Дорогомиловский суд дал бойцам 20 месяцев за причинение телесных повреждений средней тяжести.
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