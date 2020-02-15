Токов проведет бой с бразильцем Агиларом на Bellator 241 Турнир пройдет 13 марта в Анкасвилле (США).

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов следующий поединок проведет против бразильца Фабио Агилара.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Bellator 241 adds Anatoly Tokov vs. Fabio Aguiar to main card https://t.co/LgrF0IyvQa — MMA Junkie (@MMAjunkie) February 15, 2020

29-летний россиянин одержал 29 побед и потерпел два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств (5-0 в Bellator). 4 октября 2019 года Токов на турнире Bellator 229 техническим нокаутом победил представителя Армении Грачо Дарпиняна.

У 32-летнего Агилара - 17 побед и 1 поражение. Поединок с россиянином станет для него первым в Bellator.