Токов проведет бой с бразильцем Агиларом на Bellator 241

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов следующий поединок проведет против бразильца Фабио Агилара.
Об этом сообщает MMA Junkie.
29-летний россиянин одержал 29 побед и потерпел два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств (5-0 в Bellator). 4 октября 2019 года Токов на турнире Bellator 229 техническим нокаутом победил представителя Армении Грачо Дарпиняна.
У 32-летнего Агилара - 17 побед и 1 поражение. Поединок с россиянином станет для него первым в Bellator.
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